Detido un menor en Vigo acusado dunha estafa de 1.000 euros na venda duns asentos de coche

A Policía Nacional detivo a un menor de 17 anos de idade e veciño de Vigo, acusado de estafar 1.000 euros na venda duns asentos de coche.

Segundo explicou a Policía Nacional, a investigación iniciouse despois de que o pasado 14 de febreiro un home denunciase en Guadalaxara que fora vítima dunha estafa.

Ao realizar as primeiras comprobacións, os axentes de Guadalaxara observaron que a transacción se realizou desde Vigo, polo que puxeron os datos en coñecemento da Brigada de Policía Xudicial da Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela para que continuase a investigación.

Tras iso, os axentes da cidade olívica iniciaron unhas pescudas que lles permitiron obter un número de teléfono e un perfil de usuario dun coñecido portal de vendas por Internet. Así, identificaron ao menor e procederon a comprobar a secuencia dos feitos.

Finalmente detectaron que este mozo puxera á venda uns asentos de coche de alta gama, polos cales a vítima abonou un prezo que roldaba os 1.000 euros, tras o cal enviounos a Guadalaxara a través dunha empresa de paquetería.

Unha vez chegaron ao seu destinatario leste descubriu que non se correspondían cos que comprara, polo cal tentou contactar co vendedor e ao non obter resultado algún denunciou os feitos.

Por todo iso, o mozo foi detido e trasladado a dependencias policiais, onde se comprobou que contaba con antecedentes. Os feitos foron trasladados á Fiscalía de Menores da Audiencia Provincial de Pontevedra.