A 39ª edición da Festa do Pemento de Herbón de Padrón (A Coruña) deste sábado converteuse na "máis exitosa da súa historia recente", ao atraer a "preto de 5.000 persoas" aos arredores do convento franciscano do municipio. En total, o festival serviu, "en pouco máis de hora e media", 800 quilos de pementos repartidos en 3.500 racións.

Festa do Pemento de Herbón de Padrón máis exitosa da historia | Fonte: Europa Press

A xornada festiva arrincou ás 11,30 horas, tras unha misa campestre, cunha tradicional procesión agrícola na que participaron 26 tractores "debidamente engalanados", segundo informa o Concello de Padrón nunha nota de prensa.

Xa no centro do municipio, os vehículos realizaron unha ofrenda ante a estatua da 'Pementeira' e pasou pola casa consistorial para entregarlle ao alcalde, Antonio Fernández Angueira, unha cesta de pementos, ante o que o dirixente correspondeu cun ramo de flores en agradecemento á comisión.

De volta ao recinto feiral, ao redor das 13,30 horas os membros da comisión comezaron coa elaboración dos "máis de 800 quilos" de pementos nunha quincena de tixolas, á vez que o trío Unión e Forza amenizaba a comida coa súa música.

PREGÓN DO LOCUTOR JOSÉ MANUEL GARCÍA

Previo a isto, o locutor e presentador do programa 'Comer e falar na rede', José Manuel García, realizou o pregón comprometéndose ser "embaixador e, se fai falta, soldado defensor do pemento de Herbón".

Durante a súa intervención, o pregoeiro fixo un "chamamento á unidade de acción" entre administracións, produtores, veciños e consumidores para "defender algo tan seu como é esta xoia", un pemento "único".

José Manuel García, do mesmo xeito que o empresario de Extrugassa, Andrés Quintá, o xornalista e consultor Alberto Rey e os participantes na procesión de tractores, recibiu un galardón da comisión de festas polo seu labor na promoción do produto.