A Xunta defende o operativo de extinción do incendio de Verín e pide unidade e colaboración

A Consellería do Medio Rural defendeu o "exemplar" funcionamento do operativo de extinción desenvolvido no incendio que afecta os municipios de Verín e Vilardevós e no que participaron 600 persoas. O departamento da Xunta respondeu así ás críticas de colectivos ao dispositivo ao deixar claro que este comezou "só oito minutos despois de que se detectase o incendio", que afecta xa a máis de 1.360 hectáreas.

Incendio en Verín | Fonte: Youtube do xornal La Región.

En concreto, Medio Rural explica que o lume foi detectado o xoves ás 16,30 horas e que só oito minutos despois o persoal do dispositivo de extinción "xa estaba na zona traballando no seu control".

"Ás 16,42 horas entraba o primeiro helicóptero e ás 16,50 horas facíano outros dous, ademais de dous avións. Por tanto, falamos de que ás 16,50 había cinco medios aéreos actuando contra o lume", incide a Consellería.

Así mesmo, o departamento autonómico sinala que no día 3 de agosto se produciron ata 21 incendios en Galicia, 11 deles en Ourense. "Todos eles foron controlados rapidamente polo dispositivo anti incendios", explica Medio Rural, que precisa que no caso de Verín o vento e o lugar no que se rexistrou dificultou moito o traballo dos brigadistas e que non se puido facer nada para frear o seu avance.

"O que si se logrou foi que non afectase os núcleos de poboación", subliña a Xunta, que lembra que para iso decretou o nivel dous de alerta e logrouse deter o lume a unha distancia tal que non se requiriu o desaloxo de ningunha vivenda.

"PROBLEMA INCENDIARIO"

A Consellería de Medio Ambiente lembrou, ademais, que este municipio é unha zona na que se repiten os incendios "ano tras ano" e no que "é obvio" que "hai un problema incendiario". Por iso, apela á "unidade" e pide a "colaboración" de todos para acabar con esta lacra.

A día de hoxe, segundo indicou, traballaron no operativo cinco técnicos, 58 axentes, 104 brigadas, 68 motobombas, seis pas, 18 helicópteros e nove avións. Tamén colaborou a Unidade Militar de Emerxencias (UME) e o GES de Laza.