Marque e Veloso, en cabeza

Trala disputa da primeira etapa, 203 quilómetros entre Vila Franca de Xira e Setúbal, os galegos Álex Marque e Gustavo Veloso están xa entre os cinco primeiros da clasificación xeral na Volta a Portugal. O estradense é segundo a 6 segundos do líder, Raúl Alarcón, e o arousán Veloso, quinto a 17 segundos.



O Alto da Arrábida, de 3ª categoría e a 13 quilómetros de meta, fixo xa unha primeira selección entre os favoritos. Gañou o español Raúl Alarcón (W52-FC Porto), con dez ciclistas, entre eles Marque e Veloso, a 11 segundos. Foi a bonificación de 10 segundos en meta o que permitiu a Alarcón vestir de amarelo, con Álex Marque segundo a tan só 6 segundos.



Tralas fugas do días, o pelotón chegou agrupado a 20 quilómetros do final, na suba á Arrábida. Efapel endureceu a carreira e a 13 de meta atacou Raúl Alarcón (W52-FC Porto), formándose un grupo perseguidor cos homes importantes para a xeral: Álex Marque e Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), Gustavo Veloso e Amaro Antunes (W52-FC Porto), Vicente de Mateos e David de la Fuente (Louletano), Sérgio Paulinho (Efapel), Rui Sousa (RP-Boavista), César Fonte (LA Alumínios) e Davide Rebellin (Kuwait-Cartucho.es).



Álex Marque, consciente das súas posibilidades de vestir de amarelo, foi o máis activo para tentar cazar o escapado, pero Raúl Alarcón resistiu en cabeza e entrou na meta de Setúbal con 11 segundos sobre os seus perseguidores, entre os que estaban os dous ciclistas galegos.



“Está claro que o Gustavo é o noso líder, agora estou eu de amarelo, pero iso non importa. Nos próximos días, nas etapas, é que temos que ver. Alejandro [Marque] está moi forte, xa o demostrou na crono, pero temos un bo equipo e imos tentar vencer”, apuntou Raúl Alarcón na RTP trala súa vitoria en Setúbal.



Este domingo, segunda etapa da Volta entre Reguengos de Monsaraz e Castelo Branco, a máis longa desta 79ª edición, cun total de 214,7 quilómetros.



Clasificación xeral



1º Raúl Alarcón (W52-FC Porto) 5h:02:29

2º Álex Marque (Sporting-Tavira), a 6s

3º Domingos Gonçalves (RP-Boavista), a 15s

4º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), a 16s

5º Gustavo Veloso (W52-FC Porto), a17s

6º Sérgio Paulinho (Efapel), a 20s

7º Amaro Antunes (W52-FC Porto), a 22s

8º Rui Sousa (RP-Boavista), a 25s

9º Vicente de Mateos (Louletano), a 29s

10º Davide Rebellin (Kuwait-Cartucho.es), a 32s

Gustavo Veloso, no prólogo da Volta a Portugal. | Fonte: volta-portugal.pt