Activo un incendio en Laza (Ourense) e permanece estabilizado o de Verín (Ourense)

Un incendio forestal permanece activo desde as 20,51 horas do pasado sábado na parroquia de Camba, situada no termo municipal de Laza (Ourense).

Segundo informou á primeira hora deste domingo a Consellería do Medio Rural, o lume afectou xa a unhas 20 hectáreas e no dispositivo de control participan catro axentes, nove brigadas, cinco motobombas, unha pa e medios.

Ademais, permanece estabilizado o incendio que desde o xoves afecta á parroquia de Vilamaior do Concello de Verín (Ourense), que segundo as últimas estimacións calcinou 1.360 hectáreas.

Nas tarefas de control participaron, ao longo das últimas xornadas, cinco técnicos, 61 axentes, 107 brigadas, 69 motobombas e sete pas, así como medios aéreos.

Nos labores de loita contra o lume deste lume incendio tamén traballan efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME) e do GES de Laza.

Por outra banda, o incendio forestal declarado en Pantón (Lugo) está baixo control desde a tarde do sábado. Segundo as últimas estimacións, o lume calcinou xa 250 hectáreas.

No dispositivo de extinción participan 14 axentes, 38 brigadas, 22 motobombas, tres pas e medios aéreos.