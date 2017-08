Falece unha muller en Marín (Pontevedra) tras impactar contra un poste a motocicleta na que viaxaba

Unha muller de 27 anos faleceu nun accidente de motocicleta rexistrado na noite do sábado en Marín (Pontevedra).

O condutor da moto, un home de 29 anos de idade, resultou ferido de gravidade e tivo que ser trasladado polo persoal de Urxencias Sanitarias ao Hospital Montecelo de Pontevedra.

Segundo informou o CIAE 112 Galicia, a motocicleta saíuse da vía e acabou impactando contra un poste de telefonía. Os medios sanitarios desprazados ao lugar non puideron facer nada pola vida da muller, que faleceu no acto.

O accidente produciuse ao redor das 21,40 horas do sábado no quilómetro seis da PO-313, estrada que une as localidades de Marín e Moaña. No sinistro non houbo máis vehículos implicados.

Tras recibir o aviso, Urxencias Sanitarias mobilizou unha ambulancia asistencial, unha ambulancia medicalizada do 061 e persoal da PAC de Marín, que se desprazaron ata o lugar do sinistro.

Desde a central de emerxencias tamén se puxo o caso en coñecemento dos Bombeiros do Morrazo, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico.