A directora de Turismo, Nava Castro, falou na xornada deste domingo do "verán histórico" que vive Santiago de Compostela a respecto da peregrinación, que se incrementou nun sete por cento durante o mes de xullo en comparación co pasado ano.

Nava Castro Recibe Aos Pasaxeiros Do Primeiro Tren Peregrino Tras Rematar Ou Se | Fonte: Europa Press

Diso deu conta aos medios no marco da chegada do Tren do Peregrino á cidade. Así, Castro especificou que "está a ser un verán histórico" e, "aínda que o ano pasado dicía o mesmo", este ano "está a ser moito mellor" en canto ás cifras.

Neste sentido, a titular de Turismo especificou que, finalizado o primeiro semestre do ano, "case dous millóns de turistas" visitaron a capital galega. E en concreto, o 30 por cento deses visitantes representa ao turista internacional, "o que quere dicir que de cada tres turistas que chegan, practicamente un é estranxeiro".

Así mesmo, Castro incidiu nas "156 nacionalidades" que ata o día de hoxe chegaron a Compostela, o que provocou "un incremento moi positivo" e unhas "boas expectativas" por parte do sector.

"No mes de xullo, o incremento foi dun sete por cento e en agosto esperamos que aumente", indicou Castro, á vez que sinalou que "só na xornada de onte, sábado, recibíronse máis de 1.800 peregrinos".

TAXA DE TURISMO

Preguntada polos xornalistas a respecto dunha posible taxa de turismo, Nava Castro explicou que, ao seu xuízo, "Galicia aínda non ten unha afluencia de turismo tan grande como para implantar unha taxa turística".

E neste sentido, especificou que "de implantarse este tipo de taxa", sería "única e exclusivamente" para "reinvestir no propio turismo" e "se o sector está de acordo". Concretamente Castro explicou que con esta hipotética taxa melloraríase "en accesibilidade, mobilidade, infraestruturas e servizos".