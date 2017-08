O Tren do Peregrino chega a Santiago por terceiro ano consecutivo tras realizar o Camiño Portugués

A directora de Turismo, Nava Castro, recibiu este domingo aos viaxeiros do primeiro Tren do Peregrino que chegou este verán a Compostela tras realizar as etapas do Camiño Portugués. Esta proposta turística ten programadas tres saídas máis --o 10, 17 e 24 de agosto-- desde Madrid ata Santiago, nunha travesía de cinco días e catro noites.

Así pois, Castro destacou "que esta proposta ten moi boa acollida entre os viaxeiros", xa que o conxunto de 11 itinerarios "conta cunha ocupación media superior ao 60 por cento", e mesmo nalgúns casos "xa foron vendidas case o cento por cento das prazas ofertadas esta edición".

Segundo explicou, esta é a primeira edición na que o Tren do Peregrino circula polo Camiño Portugués, "o segundo itinerario máis transitado tras o Camiño Francés". E é que no que vai de ano, "foron uns 30.000" os peregrinos que elixiron esta ruta para chegar a Compostela; o que supón o 20 por cento do total de viaxeiros.

Durante esta viaxe, que conta cun prezo duns 600 euros, os participantes atravesaron municipios como Tui, O Porriño, Mos, Redondela, Arcade, San Amaro, Vialagrcía de Arousa, Cambados, O Grove, Caldas de Reis, Valga, Padron ou Teo.

O Tren do Peregrino enmárcase na oferta 'Galicia a todo tren', que desde xuño ata outubro percorren diferentes zonas da comunidade galega, coa colaboración de Turismo de Galicia, Renfe e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde).

Neste sentido, ata o próximo 28 de outubro, esta iniciativa conta con 56 saídas, cuxo calendario se pode consultar na páxina web de Turismo de Galicia e na de Renfe, onde tamén se poden reservar os billetes. O prezo para adultos é de 40 euros e para menores de 14 anos de 20 euros.