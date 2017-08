Permanece activo o incendio de Laza, que afecta xa a 70 hectáreas

O incendio forestal que desde o sábado afecta á parroquia de Camba do municipio ourensán de Laza permanece activo e a superficie calcinada elévase xa ata as 70 hectáreas.

Disto deu conta a Consellería do Medio Rural no mediodía do domingo. No dispositivo de extinción participan un técnico, catro axentes, 15 brigadas, cinco motobombas, unha pa e medios aéreos.

Así mesmo, segue baixo control o incendio que afecta o Concello de Pantón, en concreto, á parroquia de Toldaos.

Desde o seu inicio na tarde do pasado sábado, o lume arrasou xa 248,96 hectáreas, 191,59 de monte raso e 57,37 de terreo arborado.

Na súa extinción traballan 14 axentes, 38 brigadas, 22 motobombas, tres pas e medios aéreos.