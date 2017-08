O deputado socialista e precandidato á Secretaría Xeral do PSdeG, Juan Díaz Villoslada, indicou que "ningún" candidato ás primarias debe caer na "patrimonialización do 'sanchismo'" en Galicia.

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

E é que, para Villoslada, segundo manifestou este domingo nunha entrevista en RNE, tanto el como as outras dúas persoas que deron un paso á fronte para liderar o PSdeG --Xoaquín Fernández Leiceaga e Gonzalo Caballero-- teñen "máis coincidencias que diferenzas".

"Estamos no mesmo barco", comentou un Villoslada que cre que o tres precandidatos comparten "un mesmo proxecto político e unha mesma forma de ver a necesidade de mellorar a sociedade a través da política".

Tanto Villoslada como Caballero e Leiceaga --este non de forma explícita--, situáronse a favor de Pedro Sánchez nas primarias para a Secretaría Xeral do PSOE a nivel federal. Con todo, emprazou a desligar o proceso vivido a nivel estatal do que afronta nestes meses o PSdeG.

"Creo que ningún (dos candidatos) podemos arrogarnos á patrimonialización dese 'sanchismo'. Eu por suposto que no proceso de primarias vin que a de Pedro Sánchez era a opción máis ilusionante e tamén os compañeiros o viron así", remarcou, para logo matizar que eses apoios foron "de distinta intensidade".

"RETO PERSOAL"

Villoslada deu o paso para tentar liderar o PSdeG apenas un ano despois do seu salto á política activa tras anos de militancia na agrupación da Coruña, unha decisión que xustifica como un desexo de afrontar "un reto persoal no social e no político".

Así, opinou que a súa candidatura pode "achegar unha nova visión ao partido en Galicia" nun "momento complicado en xeral na vida política e nos partidos".

CANDIDATURA DE UNIDADE?

Cuestionado sobre a posibilidade de que, dadas as similitudes ideolóxicas entre as liñas defendidas polos ata agora precandidatos, se chegue a definir unha proposta para unir algunha das candidaturas, Villoslada asegurou que é "pronto" para exporse esta cuestión.

"Non é o momento de falar destas opcións", incidiu, logo de sinalar a comezos do mes de setembro como o momento que marcará o "pistoletazo de saída" coa oficialización das candidaturas.

Respecto da posibilidade de que, durante este tempo, se postule unha nova persoa para o proceso interno dos socialistas galegos máis próximo ao sector 'susanista' do partido, Villoslada cre que "o tempo está aberto" para que "calquera compañeiro militante poida presentar esa opción dentro desa sensibilidade ou outras".

Con todo, volveu a marcar a diferenza existente entre os procesos a nivel federal e autonómico: "Unha cousa é o proceso de primarias a nivel federal e outra cousa é a etapa do PSOE en Galicia".

RELACIÓNS CON OUTRAS FORZAS DE ESQUERDA

"O que temos é que é deixar o pasado a un lado e abrir o futuro. Deixar atrás a forma de entender a política como un simple debate orgánico e pasar a entender a política como un instrumento de cambio e transformación da sociedade onde todos nos podamos integrar. Pensar un PSOE con proxecto de futuro, non cortoplacista", manifestou.

Deste xeito, tras chamar a "abrir unha etapa no partido onde todo o mundo se senta incluído", lembrou que "o adversario político" do PSOE "é o PP". "As demais opcións políticas que están situadas no marco da esquerda e o progresismo podemos compartir con eles espazos importantes de entendemento", apostilou.

No entanto, opinou que existen "determinados ámbitos" políticos nos que o Partido Socialista "non pode estar", como é "o rupturismo" ou posicións "independentistas".

"Fóra diso, en moitos ámbitos económicos, sociais, culturais e lingüísticos podemos compartir espazos comúns con En Marea e o BNG", recoñeceu un Villoslada que ve no PSOE "o espazo político que máis poder" ten para "aglutinar ás persoas progresistas de Galicia".