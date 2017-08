Saleta arrasa en Maastricht

Espectacular Saleta Castro, que non puido conter as bágoas de ledicia na liña de meta. A triatleta pontevedresa arrasou no Ironman de Maastricht e acadou a vitoria cun tempo de 9h:37:17. O IM Maastricht-Limburg, no que foi segunda na edición do 2016, é a primeira vitoria nunha proba Ironman para Saleta.



A galega cruzou a liña de meta cos brazos en alto cun tempo de 9 horas, 37 minutos e 17 segundos, e unha vantaxe de case once minutos sobre a segunda clasificada, a canadense Brooke Brown (9h:48:13).



Saleta saiu da auga tralos 3,9 quilómetros de natación a tan só 29 segundos da británica Kate Comber, líder con 51:20. Pero unha rápida transición serviulle para poñerse en cabeza no arrinque dos 180 quilómetros de bicicleta, posto que mantivo ata o final.



Á T2 chegou Saleta cun tempo de 6h.19.42, con 1,57 de vantaxe sobre a canadense Brooke Brown e 5,50 sobre Kate Comber.



No maratón, a galega non tivo rivais e a distancia foi medrando. No quilómetro 13, Saleta aventaxaba a Brown en seis minutos. Na metade dos 42 quilómetros, oito minutos. A dez do remate, dez minutos. En meta, case once. Saleta Castro, con 29 anos (Pontevedra, 3 de novembro de 1987), acada a súa primeira vitoria nunha proba Ironman.

Saleta Castro entra vencedora en Maastricht. | Fonte: @IRONMANlive