O actor José Coronado é nomeado Caballero da Orde do Albariño

O actor José Coronado foi nomeado Caballero da Orde do Albariño este domingo en Cambados (Pontevedra) xunto coa tamén actriz Beatriz Serén, o expresidente do Celta Horacio Gómez, o viticultor José Ramón Torres Pinto e a presidenta da adega Condes de Albarei, Dolores Calvo. O acto, celebrado este domingo, estivo presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen fixo un chamamento a facer do viño galego un produto "máis internacional".

José Coroado na Festa do Albariño | Fonte: Europa Press

Cambados pecha este domingo a edición número sesenta e cinco da Festa do Albariño que, desde o pasado mércores, encheu de xente a localidade pontevedresa.

Como manda a tradición, os novos 'cabaleiros' e 'damas' do Albariño, ataviados coa clásica capa, recibiron a súa coroa de vide e brindaron coa súa copa do viño característicos das Rías Baixas.

O xefe do Executivo autonómico foi o encargado de nomear aos elixidos para entrar a forma parte da Orde do Albariño. Así, de José Ramón Torres Pintos, resaltou o seu coñecemento do sector vinícola e, en concreto, do viño albariño, ao que "consente desde o principio".

Sobre a presidenta da adega Condes de Albarei destacou que "sabe ben a importancia de unir esforzos polo ben común", mentres que do empresario Horacio Gómez apuntou que é unha persoa que "coñece ben que un dos camiños nos que hai que perseverar é o da internacionalización".

"Engrosar o Capítulo Serenísimo é un deber que che acompaña para sempre", sinalou Feijóo mentres colocaba a tradicional capa aos novos integrantes da Orde do Albariño.

O actor José Coronado atópase este verán rodando unha serie de televisión nas Rías Baixas na que interpreta a un narcotraficante e que será estreada nos próximos meses.