Díaz ve En Marea “dividida pola metade” e pide a Villares “tender a man” para “repensar” o proxecto

A deputada de En Marea no Congreso Yolanda Díaz instou ao portavoz do partido instrumental, Luís Villares, a "repensar" o rumbo tomado pola formación rupturista. "Se eu fose Luís Villares repensaría o que estamos a facer, estamos divididos pola metade e é difícil construír así", asegurou.

Yolanda Díaz en Ferrol | Fonte: Europa Press

"Toca repensar, parar e, colectivamente, tender a man para construír unha fórmula que nos faga ser capaces de construír Galicia", declarou Díaz nunha entrevista concedida este domingo a Cadena Ser, na que lamentou que se estea "perdendo unha oportunidade" para construír unha alternativa de Goberno ao PP en Galicia.

Ademais, evitou pronunciarse sobre se apoiaría a Villares como candidato da forza rupturista nas próximas eleccións autonómicas. Díaz cre que "aínda é pronto", polo que "non se atreve a dicir nada" nin "se atreve a dicir o que vai pasar" de aquí a 2020.

A dirixente tamén asegurou que "non lle gusta falar moito de leas internas" porque "serven para pouco", e chamou ao seu partido a "falar dos problemas da xente" para "construír un camiño" que lles deron os cidadáns conviertíndoos "na segunda forza política" en Galicia.

Tamén ve as divisións como "algo habitual en todos os partidos", pois "forma parte da vida política que haxa discrepancias". Díaz tamén "quere pensar que non se están antepondo os intereses persoais" por encima dos da formación.

OS ALCALDES E BEIRAS

Con respecto aos alcaldes das 'mareas' —Martiño Noriega (Santiago), Xulio Ferreiro (A Coruña) e Jorge Suárez (Ferrol)—, Díaz erixiunos como "claves para o futuro" da formación e reclámalles "maior implicación no proxecto", pois "hai que contar con eles e ir parellos" á municipalidade.

"Beiras é o gran referente deste país e tampouco se pode construír nada sen el", asegurou con respecto ao histórico líder de Anova, Xosé Manuel Beiras. "É impensable facelo sen todo o que el representa, é unha peza imprescindible", proseguiu.

FEIJÓO, UN "TURISTA" EN GALICIA

Yolanda Díaz arremeteu contra Feijóo pola súa actuación na solicitude de traspaso da AP-9, á que o Goberno do seu partido en Madrid oponse e que, mesmo, vetou que a lei aprobada por unanimidade no Parlamento galego sexa sometida a debate no Congreso dos Deputados.

Para a de En Marea, o presidente galego "podería facer moito máis", pois esta vía é "esencial para Galicia" e, por tanto, Feijóo "debería estar a pelexar todo o día" para garantir a súa transferencia. Ademais, acusou ao titular da Xunta de estar "como un visitante" e "un turista sen facer nada" coa súa maioría absoluta.

Sobre a polémica en torno ao Pazo de Meirás de Sada (A Coruña), afirmou que Feijóo "se pon de perfil" e que é el "o que ten que emprender as accións e a defensa da legalidade" para que o ben "volva a mans da cidadanía", para o que adiantou que En Marea solicitará a comparecencia do ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

"É POSIBLE DESBANCAR A MARIANO RAJOY"

Con respecto á relación do partido co PSOE tras a reelección de Pedro Sánchez como secretario xeral, Díaz "confía" en que mellore pero móstrase "prudente" porque "xa viron varios Pedro Sánchez", asegurou.

O que a dirixente pide é que o socialista "dea cumprimento ao que dixeron as bases", que queren un "xiro claro e nítido das políticas do PSOE á esquerda".

Acerca dunha posibilidade dun acordo da esquerda para vetar a Rajoy, Díaz asegurou que se toma "moi en serio as reunións" e afirmou que "si é posible" desbancar ao líder do Executivo, porque "non hai ningunha razón para que estea Rajoy como presidente do Goberno", concluíu.