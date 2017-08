A CIG denuncia o aumento de mestres sen destino definitivo

A Comisión Intersindical Galega (CIG) denunciou a "inestabilidade laboral" no ensino que vén provocada, entre outros factores, polo aumento de mestres sen un destino definitivo. Por iso, demanda a "recuperación das condicións de traballo que foron retiradas polo goberno de Feijóo en 2009".

Aula.

A CIG incide no feito de que "aumentaron o número de mestres sen destino definitivo, non polo incremento de persoal interino", que se mantén en cifras case iguais ao pasado ano, senón por "os efectos dos recortes de postos de traballo e de peches de centros".

Así, indicaron que o colectivo de postos suprimidos alcanza o 15 por cento en "tan só un curso". Ademais, critican a política de recortes da Xunta ao "deixar prazas vacantes sen profesorado", como é o caso do CPI Manuel Suárez Marquier, do Rosal (Pontevedra), o CRA Novo Mencer, de Coristanco (A Coruña) ou o CEIP Antonio Blanco, de Covelo (Pontevedra).

Neste sentido, o sindicato criticou que, dun total de 2.458 mestres, un 18 por cento "terá que impartir docencia en máis dun centro", chegando mesmo, segundo apuntaron, a darse itinerancias de ata catro centros.

E neste sentido, precisaron que non só haberá mestres que teñan que impartir en varios centros, senón que "hai casos nos que algún mestre terá que impartir materias das que non é especialista".

NECESIDADES E AMORTIZACIÓNS

A continuación, os sindicalistas apuntaron tamén a que existen "necesidades nos centros que non foron atendidas pola inspección educativa", o que provocará, ao seu xuízo, "un inicio de curso de demandas por parte da comunidade educativa para que se atendan esas necesidades.

Doutra banda, falaron de "amortizacións encubertas" por parte do Goberno galego. Así, explicaron que "en varios centros, se un profesor acepta, poderanse amortizar prazas de infantil ao permitir que devandito mestre imparta en primaria.

"RECUPERAR AS CONDICIÓNS DE TRABALLO"

É por iso que os sindicalistas demandan a "recuperación das condicións de traballo" que, na súa opinión, "foron retiradas polo goberno de Feijóo no 2009".

Medidas que permitan "retornar ás 21 horas lectivas, co que se incrementaría "de forma importante" o número de docentes e melloraríase "non só as condicións de traballo, senón a propia calidade do sistema educativo galego".

Así mesmo, consideran "fundamental" reducir o tempo de provisionalidade, que "nalgunhas especialidades levan nesta situación desde o 2010".