Permanece controlado o gran incendio de Verín (Ourense), segundo a Xunta

A Consellería do Medio Rural dá por controlado, desde as 11,30 horas deste domingo, o gran incendio forestal que afecta á parroquia de Vilamaior do municipio ourensán de Verín.

O lume iniciouse o pasado xoves e estendeuse por varios concellos lindeiros a Verín. Segundo as últimas estimacións dadas a coñecer pola Xunta, a superficie afectada elévase ata as 1.361,7 hectáreas.

Nas tarefas de control participaron, ao longo das últimas xornadas, cinco técnicos, 61 axentes, 107 brigadas, 69 motobombas e sete pas, así como medios aéreos.

ESTABILIZADO LAZA

Por outra banda, a Xunta deu por estabilizado o incendio forestal que desde a tarde do sábado afecta a Laza (Ourense), en concreto á parroquia de Camba.

Segundo as últimas estimacións, o lume calcinou xa 70 hectáreas de monte raso. Nas tarefas de control participaron un técnico, cinco axentes, 18 brigadas, seis motobombas e medios aéreos.

Ademais, continúa baixo control o lume de Pantón (Lugo), declarado na parroquia de Toldaos e que queimou un total de 248,96 hectáreas desde o seu inicio o pasado venres.

Nas tarefas de extinción deste incendio participan 15 axentes, 41 brigadas, 25 motobombas, tres pas e medios aéreos.