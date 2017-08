O lume de Verín, nos medios ingleses

"Lumes en España: Vídeo das chamas devorando enormes áreas con temperarturas superiores aos 40º". Deste xeito coñeceu o público británico os efectos do gran lume do verán en Galicia, o de Verín, que xa quemou máis de 1.400 hectáreas.



Así, este medio publicou un vídeo no que se pode ver a un conductor rodeado polas chamas e cualifica de "horrible" e "devorador" este incendio, ao destacar que nel traballan 22 brigadas, 12 helicópteros e catro aeronaves.

Incendio en Verín | Fonte: @UGTForestaisGZ

Durante a fin de semana houbo un cruce de acusacións entre profesionais e concellos como o de Verín que acusan a Xunta de non ter actuado correctamente para atallar o lume. Mentres, Medio Rural insiste no bo facer do operativo e reclama colaboración.