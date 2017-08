Recital e soño cumprido

“¡Victoria en Lommel! otro sueño hecho realidad”, escribiu no seu twitter. En terras belgas, na súa segunda casa, onde se asentou coa súa familia hai xa cinco anos para progresar e ser o mellor, no circuíto máis difícil do Mundial, o lucense Jorge Prado, de 16 anos, acadou a súa segunda vitoria no Gran Premio de Bélxica de MXGP, na 11ª proba do Campionato do Mundo.

O lucense Jorge Prado, no alto do podio en Lommel. | Fonte: JP Acevedo

O piloto galego de motocrós fixo unha impresionante exhibición de pilotaxe na segunda manga e acadou a segunda vitoria, despois da conseguida en abril no Gran Premio de Trentino (Italia), e cumpriu co soño de vencer en Lommel.

Prado foi segundo na primeira manga por detrás do seu compañeiro de equipo e líder da categoría Pauls Jonass, pero na segunda, sobre a complicada area de Lommel onde é un consumado especialista, o piloto galego ofreceu unha exhibición de talento, marcou a volta rápida e impúxose con claridade os seus rivais para acadar o seu segundo triunfo.

A Jorge Prado sentáronlle ben as vacacións en Lugo a mediados de xullo para recargar pilas. “Sempre soñei con gañar en Lommel, na pista máis difícil do Mundial. Traballamos duro para recuperar a forma e despois das vacacións en Lugo, adestramos moito e os resultados chegan”, afirmou un emocionado Jorge Prado que, a falla de cinco probas, sobe ata a sétima praza da clasificación xeral do Mundial. A vindeira cita, a próxima fin de semana en Suíza.