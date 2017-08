A ponte do Ézaro lucirá faciana nova

A ponte da AC-550 que une os concellos de Dumbría e Carnota, sobre o río Xallas e moi preto da coñecida fervenza do Ézaro, lucirá faciana nova no prazo de 3 meses.



Así, ese vial que é un dos máis frecuentados polos turistas na Costa da Morte mellorará os sistemas de contención, terá novas varanda e nova sinalización vertical. Prevense, ademais, obras complementarias como a reposición da protección metálica das canalizacións eléctricas e de telefonía e a instalación de elementos para a iluminación artística da ponte.



A Consellería de Infraestruturas vén de adxudicar este contrato de obras de reparación dunha estructura que ten varios danos que, aínda que non supoñen ningún perigo dende o punto de vista estrutural, poden reducir a durabilidade da ponte.



Serán case 325.000 euros para que a empresa Arias Infraestructuras S.A. acometa o selado das fisuras existentes; a reparación de desconchóns no formigón, previo tratamento das armaduras; a eliminación e prevención de humidades e mellora do drenaxe mediante: limpeza de humidades e mellora da drenaxe da calzada. Ademais do fresado do firme para impermeabilización do taboleiro e a repavimentación; colocación de sumidoiros e reposición de baixantes.



Ponte sobre o Ézaro | Fonte: QPC