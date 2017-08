Localizan o corpo sen vida dun home nunha rúa do polígono San Cibrao das Viñas (Ourense)

As forzas da orde investigan o achado do corpo sen vida dun home, atopado no polígono industrial de San Cibrao das Viñas (Ourense) en plena vía pública á primeira hora da mañá deste luns.

O servizo do 112 Galicia tivo coñecemento da situación ás 7,15 horas deste luns, a través dun aviso do 061-Urxencias Sanitarias. O cadáver foi localizado na Rúa 7, en plena vía pública.

Desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertouse enseguida á Garda Civil. Polo momento, desde o 112 infórmase que se descoñecen as circunstancias nas que se produciu a morte do home.