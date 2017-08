Un home de 45 anos falece na praia de Barreiros (Lugo) tras ser arrastrado polo mar

Un home de 45 anos faleceu nunha praia da localidade de Barreiros (Lugo), na tarde deste domingo, tras ser rescatado da auga onde fora arrastrado pola corrente.

Segundo informa o 112 Galicia, a vítima, un home de 45 anos, acabou falecendo en terra, despois de que os efectivos de emerxencia practicásenlle manobras para tentar reanimalo.

O home foi arrastrado pola corrente do mar. Varias persoas contactaron co 112 Galicia cara ás 19,30 horas do domingo para dar a voz de alarma.

O persoal do 112 alertou a Salvamento Marítimo, ao Servizo de Gardacostas de Galicia e ao 061-Urxencias Sanitarias. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil. Ata o lugar desprazouse, ademais, o helicóptero Pesca 2.

No operativo participaron tamén varios membros do equipo de socorristas. Un deles precisou, mesmo, da axuda dos seus compañeiros para conseguir saír da auga, ante as condicións nas que se atopaba o mar.

Despois de máis de hora e media tentando reanimar á vítima, os efectivos sanitarios confirmaron ao 112 o seu falecemento ao redor das 22,00 horas do domingo.