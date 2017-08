A creación de empresas baixa en xuño un 14,7% en Galicia e a disolución dispárase un 47%

A constitución de novas sociedades mercantís baixou en Galicia un 14,7% en xuño respecto ao mesmo mes de 2016. En total, segundo os datos difundidos polo Instituto Nacional de Estatística (INE) este luns, creáronse 383 empresas.

Deste xeito, Galicia rexistra un retroceso máis acusado que a caída estatal (-10,3%). As únicas autonomías en terreo positivo son Murcia (+9,1%) e Baleares (+7,4%). A Comunidade galega é a décima con maior descenso, que volve a terreo negativo.

Todas as empresas creadas en Galicia en xullo foron sociedades limitadas cun capital subscrito e desembolsado de 133,5 millóns de euros.

Así mesmo, na Comunidade disolvéronse 94 empresas, o que supón un aumento do 46,9% en relación ao mesmo mes do ano anterior. De tal forma, é a segunda autonomía con maior incremento, só superada pola Rioxa (116,7%), mentres a media de comunidades diminúe un 2,7%.

Pola súa banda, ampliaron capital un total de 107 empresas por un importe de 24 millóns, das cales seis eran sociedades anónimas e o resto (101) sociedades limitadas. No outro lado reduciron capital 30 compañías por máis de 5 millóns de euros.

DATOS ESTATAIS

O número de novas sociedades mercantís en España retrocedeu un 10,3% en xuño respecto ao mesmo mes de 2016, ata sumar 8.334 empresas, mentres que as disolucións empresariais caeron un 2,7%, ata totalizar 1.428.

Deste xeito, a creación de empresas encadeou en xuño tres meses consecutivos de retrocesos interanuais tras caer en abril máis dun 18% e en maio un 0,3%.

O 20,7% das sociedades mercantís creadas en xuño dedícase ao comercio e o 15,8% a actividades inmobiliarias, financeiras e seguros. En canto ás sociedades disoltas por actividade económica principal, o 21,1% correspondeu ao comercio e o 20,5% á construción.

Para a constitución das 8.334 empresas creadas en xuño subscribíronse máis de 525 millóns de euros, o que supón un aumento do 28,5% respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que o capital medio subscrito, que se situou en 63.011 euros, avanzou un 43,4% en taxa interanual.

Das 1.428 empresas que se disolveron en xuño deste ano, o 75,8% fixérono voluntariamente, o 5,7% por fusión con outras sociedades e o 18,5% restante por outras causas.

Pola súa banda, o número de sociedades mercantís que ampliaron capital reduciuse un 1,3% no sexto mes do ano, ata as 2.493 empresas. O capital subscrito nas devanditas ampliacións superou os 7.679 millóns de euros, un 44,2% superior ao de xuño de 2016, mentres que o capital medio foi de 3,08 millóns de euros, un 46,1% máis.

En taxa mensual (xuño sobre maio), a creación de sociedades mercantís caeu un 5,1%, mentres que a disolución de sociedades reduciuse un 5,3%.

MADRID E CATALUÑA ENCABEZAN A CREACIÓN DE EMPRESAS

Madrid, Cataluña e Andalucía foron as comunidades autónomas que máis sociedades mercantís crearon o pasado mes de xuño, con 1.876, 1.686 e 1.312 sociedades, respectivamente, mentres que A Rioxa (24), Navarra (67) e Cantabria (68) foron as rexións que menos empresas fundaron.

Atendendo ás sociedades mercantís disoltas, as comunidades autónomas que presentaron un maior número de disolucións foron Madrid (441), Andalucía (233) e Cataluña (118). Pola súa banda, as que rexistraron menos sociedades mercantís disoltas foron Navarra (5), Cantabria (12) e A Rioxa (13).