O portaavións Príncipe de Asturias parte este mércores de Ferrol rumbo a Turquía para o seu despezamento

O vindeiro mércores, 9 de agosto, o portaavións "Príncipe de Asturias", o buque insignia da Armada Española ata a entrada en servizo do LHD "Juan Carlos I", ten previsto abandonar un dos peiraos de Navantia, onde leva varios anos amarrado, para iniciar unha travesía que o trasladará ata o porto de Aliaga (Turquía), onde será despezado.

O portaavións 'Príncipe de Asturias' da Armada | Fonte: Europa Press

Para poder acometer a manobra de saída do buque militar da ría de Ferrol está prevista a utilización de ata catro remolcadores, nunha manobra que está prevista que se desenvolva desde as oito da mañá, para iniciar dúas horas máis tarde, ás 10,00 horas, o proceso de remolque ata a zona exterior da ría de Ferrol. Alí, un remolcador de altura, o "Alice One", da naviera vasca Ibaizábal, ten previsto facerse cargo do traslado do portaavións ata o porto turco. A travesía prolongarase durante aproximadamente uns 20 días, por augas do Atlántico e Mediterráneo.

ADXUDICATARIAS

A Unión Temporal de Empresas (UTE) Surus Inversa e Leyal Deltas foron as que lograron facerse coa propiedade deste buque, de 200 metros de eslora, mediante poxa pública, por un importe de 2,7 millóns de euros, materializada no mes de maio deste ano 2017.

Ao longo dos últimos meses, unha das integrantes desta UTE, Surus Inversa, realizou a bordo do buque un inventario de materiais perigosos, ademais doutras xestións, como a retirada de aceites e hidrocarburos, ademais de certificar que todos os compartimentos do buque están libres de gases, así como o selado de diversos compartimentos.

Por outra banda, no próximo mes de setembro, Surus Inversa realizará unha poxa benéfica de 250 equipos singulares que estaban instalados no "Príncipe de Asturias" a través da páxina web www.escrapalia.com. É o portal de poxas industriais de referencia en España, onde se porán á venda diversos obxectos, como teléfonos, asentos ou cascos, e cuxos fondos económicos serán destinados integramente a Cáritas Armada e á Fundación Museo Naval.

HISTORIA

O buque Príncipe de Asturias foi construído nos estaleiros da antiga Bazán de Ferrol, a actual Navantia, a mediados da década dos 80. A súa primeira saída ao mar realizouna en 1987, estando ao servizo da Amada algo máis de medio século, xa que foi dado de baixa en decembro do 2013, debido ao seu alto custo de mantemento.

Desde a súa base en Rota (Cádiz) partiu nese momento cara a Ferrol para permanecer os últimos anos atracado, ata que se materializou a súa venda para poder efectuar agora o seu despezamento.