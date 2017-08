A Deputación de Lugo ten novo presidente ocasional

O vicepresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, asume desde este luns as funcións de presidente "por imperativo legal" do organismo provincial. Unha presidencia á que chega de xeito natural e propiciada polo grupo ao que pertence, o socialista, a pesar da súa rebelión ao inicio da lexislatura. Este "fillo pródigo" do PSdeG estará como presidente interino, ata o 17 de agosto, data na que Darío Campos finalizará o seu período de vacacións.

el socialista Manuel Martínez

Martínez aspirara a presidir o executivo provincial, algo que no seu momento supuxo a súa saída do grupo provincial socialista, ao levantar co seu voto, votándose a si mesmo, á presidencia á representante do PP Elena Candia. Posteriormente, propiciou unha moción de censura que levou ao goberno ao socialista Darío Campos, ata que foi de novo incorporado ao goberno provincial, o que provocou a saída do BNG do executivo.

Tras este longo camiño, desde este luns asume as funcións de presidencia da Deputación, pero réstalle valor e pon de manifesto que era "a algo ao que aspiraba pero por outros motivos". "Son agora por imperativo legal porque o presidente vai de vacacións. Tampouco a miña aspiración é ser presidente", completa.

Martínez asegurou que no seu día aspiraba a ocupar este cargo e afea "artimañas dalgunhas persoas, que o que buscan son monicreques, que provocaron que se me fixese a cama e conseguiron que non fora presidente". "Hai máis vida fóra da presidencia da deputación, como se demostrou. Para min é unha satisfacción defender a postura que defendín, simplemente, por coherencia e lealdade aos meus principios", sentenciou.

Melloras para o seu concello

Polo demais, non ocultou que está "satisfeito" despois de que na última xunta de goberno da Deputación aprobásese a licitación para a construción dunha residencia para maiores e centro de día en Becerrea.

Martínez referiuse a que "é unha necesidade e unha demanda histórica dun Concello, que está arroupada por todos os partidos políticos". "Non podo por menos que expresar a miña satisfacción", ante esta dotación pola que se consigna un investimento "de case cinco millóns de euros".

Agora, asegura, toca "esperar" que "se faga no prazo marcado de trinta meses, en que poida estar acabada e posta en funcionamento". O alcalde de Becerreá puntualizou que esta é unha "vella" reivindicación, do ano 1.983, de facer "a residencia comarcal", e presaxia que vai ter unha alta ocupación, porque "un terzo da poboación ten máis de 65 anos". Son 96 prazas de residencia e corenta para o centro de día.