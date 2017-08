O deputado do BNG Luís Bará esixiu á Xunta a posta en marcha de "máis políticas de prevención" así como de "dispositivos o suficientemente amplos" na provincia de Ourense para evitar que se produzan grandes incendios como o que afecta os municipios de Verín e Vilardevós e que calcinou máis de 1.360 hectáreas.

Luís Bará | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns e en resposta aos xornalistas, o deputado nacionalista lembrou que, despois dos incendios rexistrados na primavera, o Bloque avisou "con tempo" de que era necesario un "dispositivo especial de prevención e de extinción" en Ourense.

"Desde logo iso non se cumpriu", censurou Bará, que volveu a facer un chamamento ao Goberno galego para que "tome as medidas necesarias" para que Ourense "conte cun dispositivo o suficientemente amplo" para previr grandes incendios.

Con todo, asegurou que "non se pode facer depender" toda a loita contra os incendios do "traballo que fan as brigadas". "É importantísimo facer prevención e a prevención faise principalmente no inverno", sinalou.

Por iso, reclamou ao Executivo presidido por Alberto Núñez Feijóo que poña en marcha "políticas de xestión" que "eviten o abandono" do monte que, segundo indicou, "é unha auténtica polvoreira".

Ademais, criticou ao PP que "tente desviar a atención" co seu discurso sobre os incendiarios. "Efectivamente hai persoas que temos que perseguir e condenar, que son as que provocan os incendios, pero tamén hai unha situación previa de falta de xestión, de prevención e de insuficientes dispositivos para atallar eses lumes", apuntou.