Extinguido o incendio de Pantón tras queimar case 250 hectáreas, pero segue sen controlar o de Laza

O incendio de Pantón (Lugo) quedou extinguido ás 12,54 horas deste luns tras queimar unhas 249 hectáreas, máis de 191 de monte raso e o resto de arborado, segundo estimacións da Xunta.

A Consellería de Medio Rural informa de que este lume se iniciou ás 15,20 horas o venres na parroquia de Toldaos. Traballaron na súa extinción 11 helicópteros, dous avións, 26 motobombas, 44 brigadas, tres pas e 16 axentes.

Pola súa banda, está estabilizado desde a tarde do domingo o incendio en Rede Natura de Laza, que afecta a 70 hectáreas de monte raso, aínda que segue sen estar controlado. O lume iniciouse ás 20,51 horas do sábado. Forman parte do dispositivo catro avións, oito helicópteros, seis motobombas e 21 brigadas, entre outros.

No tocante ao maior incendio forestal do que vai de ano en Galicia, o que afecta os municipios de Verín e Vilamaior, e no que arderon máis de 1.360 hectáreas, está controlado. Comezou ás 16,30 horas do xoves pasado, e participaron 16 helicópteros, nove avións, 73 motobombas, 115 brigadas e 65 axentes.