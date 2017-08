Salvamento Marítimo acode ao rescate dun veleiro francés cunha vía de auga en Ribeira (A Coruña)

Salvamento Marítimo mobilizou o seu helicóptero Pesca 1 e a embarcación Sargadelos para acudir á chamada dun veleiro de bandeira francesa que sufriu unha vía de auga mentres navegaba polas inmediacións de Corrubedo, en Ribeira (A Coruña).

Segundo informou a Europa Press o 112 Galicia, un particular alertou ao redor das 14,10 horas á central de emerxencias tras escoitar por radio a chamada de socorro da embarcación, un veleiro francés de nome 'Baligán' con tres tripulantes.

Así, Salvamento mobilizou o seu helicóptero e unha das súas embarcacións para acudir ata o lugar, situado na zona costeira de Corrubedo, no municipio coruñés de Ribeira.

Segundo o 112, descoñécese o estado do tres ocupantes do veleiro. Desde a central de emerxencias tamén se deu aviso a Urxencias Sanitarias, Policía Local ou Garda Civil, que despregaron un dispositivo no porto de Ribeira ante a posibilidade de que a embarcación sexa remolcada ata alí.