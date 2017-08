En Marea denunciou que a "precariedade" laboral é "un problema estrutural" en Galicia que "crece mes a mes" e que afecta xa "á metade os traballadores galegos". Por iso, avanza que "combater" esta situación será "unha das súas liñas de actuación prioritarias" no próximo curso político.

Luís Villares e Manuel Lago de En Marea en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa celebrada este luns, o portavoz de En Marea e o deputado Manuel Lago consideraron que non existe "ningún motivo para o triunfalismo" co que o Goberno de Feijóo fala sobre os datos de emprego en Galicia. "Demóstrano as cifras de 2016, ano no que todo o emprego creado foi de carácter temporal", asegura.

E é que, segundo explicou Manuel Lago, "o que sucede é que non hai empregos novos senón unha rotación constante de contratos". "Desde 2013, cando cambiou a fase do ciclo económico, o número de asalariados con contrato indefinido incrementouse en apenas 2,300 mentres que os temporais fixérono en 44,600", sinalou o parlamentario, que critica que só o "5 por cento dos novos ocupados ten un contrato indefinido".

Ademais, tamén incidiu no incremento da "parcialidad". "O Instituto Galego de Estatística (IGE) non dá o dato concreto pero, utilizando como referencia o dato do Estado, pódese estimar que o 55 por cento das persoas asalariadas que traballan a tempo parcial teñen un contrato indefinido e o resto temporal", censura Lago, que asegura que este "tempo parcial" non deixa de crecer. "Se antes da recesión apenas afectaba ao 11% do total das persoas asalariadas, en Galicia ao final de 2016 a taxa de parcialidad xa está no 24,5%".

Ante estas cifras, Villares avanzou que unha das liñas prioritarias de En Marea no próximo curso político será "combater esta precariedade". "Dirán que somos ilusos pero non podemos resignarnos a esta situación na que un traballo non permite a quen o fai facer plans de vida", manifestou.