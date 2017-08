O portavoz de En Marea, Luís Villares, lembrou que o último plenario de En Marea, celebrado o pasado 15 de xullo, ratificou a súa liña política baseada na necesidade de "buscar consensos" no partido instrumental en lugar de primar as "regras de maioría".

"É un mandato que saíu do plenario e no que seguiremos", manifestou o exmagistrado lucense en resposta á deputada de En Marea no Congreso e membro de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, quen, nunha entrevista concedida á Cadea Ser, instou a Villares a "repensar" o rumbo tomado pola formación rupturista ao considerar que está "dividida" pola metade.

Respecto diso, Villares destacou que "repensar" En Marea supón "seguir profundando nestes consensos esenciais" e deixou claro que "as regras de maioría" cadran mal "cun espazo plural e diverso". Ademais, negou sentirse atacado polas declaracións da que foi coordinadora en Galicia de Esquerda Unida e enmarcounas nunha "opinión máis"

"Nós sabemos que dentro da diversidade temos moitas cousas en común e o que temos que facer é traballar niso, como mostra tamén do que se fixo no plenario", manifestou para insistir en que "a forma de construción do espazo de En Marea" é "tentar buscar que as teses políticas" sexan "complementarias" e "non excluíntes".

Por último, preguntado polo seu futuro, o exmaxistrado do TSXG asegurou que serán os inscritos en En Marea os que "no seu momento" decidan quen será o candidato á presidencia da Xunta. "Eu estou disposto ao que me pida a maioría das persoas inscritas", apuntou.