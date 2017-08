Aumentan as denuncias por violencia de xénero e as medidas de protección

Galicia rexistrou durante o primeiro semestre do ano un incremento do 16 por cento nas denuncias por violencia de xénero, ata un total de 1.574, 219 máis que no mesmo período do pasado ano 2016. Así mesmo, as medidas de protección duplicáronse ata 832. Ademais, este semestre sáldase con tres vítimas mortais, entre elas o primeiro neno asasinado este ano no Estado, morto a mans do seu pai no municipio de Oza-Cesuras.

Imaxe ilustrativa sobre o machismo e os abusos as mulleres estudantes | Fonte: uvigo

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, acompañada pola subdirectora xeral para ou Tratamento da Violencia de Xénero, Belén Liste, deu a coñecer os datos destes seis primeiros meses en Galicia.

Así indicou que as denuncias por violencia de xénero incrementáronse en 219 ata 1.574 fronte ás 1.355 do primeiros seis meses de 2016, algo que para a titular de Igualdade supón "un dato positivo" xa que isto significa que "as mulleres teñen menos medo a denunciar a violencia que sofren".

Doutra banda, fixo referencia ás medidas de protección que se levaron a cabo en Galicia. En concreto, foron 832 as impostas nas catro provincias, 368 das cales foron na Coruña e máis de 200 en Pontevedra. Séguelle Ourense, cun cento, e Lugo, con 99.

Segundo concretou López Abella, un total de 515 mulleres contaron con protección móbil e máis de 20 agresores tiveron un sistema telemático para cumprir ordes de afastamento, o que supón un menos que durante o mesmo período en 2016.

AXUDAS ECONÓMICAS

Durante o seis primeiros meses deste ano 2017, o Goberno galego concedeu axudas económicas a un total de 235 mulleres vítimas de violencia de xénero, o que supón 58 máis que no pasado ano.

Segundo explicou López Abella, ditas prestacións realízanse a través de diferentes vías: liñas de axuda anual cun pago mensual, con pago único e expedientes de concesión de indemnizacións.

Así pois, das liñas de axuda con pago mensual beneficiáronse case 200 mulleres. En concreto foron 198, o que representa a 66 máis que no 2016. Pola súa banda, as liñas cun único pago axudaron a 30 mulleres.

VARIOS PROGRAMAS

En canto aos diferentes programas de axuda a vítimas de violencia de xénero, 523 foron atendidas a través do programa de atención psicolóxica, 105 máis que no 2016.

Desas máis de 500 persoas, en concreto, 375 foron mulleres e 127 nenos. E é que este programa de axuda psicolóxica non só atende ás mulleres, senón tamén aos menores e familiares que sofren estas circunstancias. Así pois, as persoas dependentes de vítimas que foron axudadas ascenderon a 21.

Pola súa banda, no programa 'Abramos o círculo', "un programa preventivo" destinado a todos os homes con problemas de control da violencia no ámbito familiar, participaron durante este ano 69 homes, igual que o pasado ano.

"Pretendemos dar coñecer este programa a través de diferentes vías como os medios de comunicación ou os folletos de información xa que os datos que obtivemos amosan datos moi positivos e que se trata dun programa cualificado", explicou a titular de Igualdade.

REDE DE ACOLLIDA E TELÉFONO DE INFORMACIÓN

Doutra banda, a Rede Galega de Acollemento deu acubillo a 162 persoas no que vai de ano, das cales 84 foron mulleres e 78 menores. Así, estivo preto do 67 por cento de ocupación, e tal e como indicou López Abella "nunca tiveron problema para atopar unha casa de acollida para algunha muller".

Neste sentido, non quixo pasar por alto o número de chamadas recibidas no teléfono de información á muller 900 400 273. En total foron 1.918, 331 menos que o pasado ano, coa Coruña a provincia que máis rexistrou cun total de 999. Séguelle Pontevedra con máis de 300, Ourense con 118 e Lugo con 89.

Respecto deste dato, López Abella considerou que a diferenza que se dá entre provincias "vén dada polo menor grao de información e a poboación envellecida do rural galego". E por iso, incidiu en que "o Goberno está a traballar coa provincia de Ourense e Lugo" para, entre outras cousas, "a apertura de centros de información".

Pola súa banda, o programa de inserción laboral, que "actualiza e mellora as competencias profesionais destas mulleres vítimas de violencia, rexistrou a participación de 529 persoas, das cales, 86 "xa foron reinsertadas" en diferentes postos.

"DATOS POSITIVOS"

A pesar dos datos solicitados durante o primeiros seis meses do ano 2017, a secretaria xeral de Igualdade destacou como "datos en parte positivos" tanto o aumento nas denuncias por violencia como o incremento no número de axudas prestadas, xa que "significa unha maior sensibilización por parte da sociedade respecto deste tema".

"É moi complexo dar o paso de denunciar violencia de xénero e en moitas ocasións as mulleres séntense culpables desa situación. Por iso consideramos que é importante que haxa unha sensibilidade respecto deste tema, que actualmente xa se vai conseguindo abrigo a través dos medios, para que estas mulleres póidanse sentir seguras", concluíu.