Feijóo enmarca o novo albergue da Fonsagrada nunha aposta polo Camiño Primitivo

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacou a posta en marcha dos servizos do Camiño Primitivo como un exemplo de compromiso por diversificar as Rutas Xacobeas, nun ano no que xa se supera nun 9% o número de peregrinos en comparación con 2016.

Así o destacou durante a súa visita ás instalacións do novo albergue de peregrinos da Fonsagrada (Lugo), que recuperan o uso da Casa Pasarín, un dos edificios máis emblemáticos da localidade, e que permitirá aumentar a capacidade de acollida de peregrinos e o atractivo turístico desta zona.

"Queremos que veñan turistas e que nos visiten, porque somos un pobo acolledor", asegurou, facendo fincapé en que se o pasado ano foi "o mellor ano histórico dos Camiños", neste 2017 Galicia xa acolleu un 9% máis de peregrinos que en 2016, o que supón unha media de 1.000 peregrinos ao día e "significa, tamén, que este ano podemos volver concretar unha nova marca histórica de peregrinos".

Así mesmo, precisou que, en termos xerais, o primeiro semestre do ano foi o mellor da historia para o turismo galego, con preto de 1'8 millóns de viaxeiros aloxados nos hoteis da comunidade, grazas, engadiu, non só ao Camiño ou aos atractivos da costa, senón tamén da Galicia interior ou de montaña.

NOVO ALBERGUE NA FONSAGRADA

Neste sentido, incidiu en que lugares como A Fonsagrada poden atraer un viaxeiro con interese polo patrimonio natural e histórico e contribuír a situar Galicia como un destino turístico tranquilo.

O novo albergue, no que a Xunta investiu máis de 600.000 euros, ten capacidade para ata 42 peregrinos. Levará por nome Ramón Rodríguez, un sacerdote da Fonsagrada que dedicou gran parte da súa vida a dar a coñecer a ruta.

A reforma centrouse na mellora dos niveis das plantas baixa e primeira, a substitución da fachada oeste, a substitución dunha parte da fachada sur por unha galería e a mellora das condicións de iluminación e ventilación dos patios interiores.

CAMIÑO PRIMITIVO

Segundo os datos achegados polo presidente da Xunta de Galicia, o interese polo Camiño Primitivo é cada vez maior. O número de peregrinos multiplicouse por catro no últimos dez anos, ata alcanzar os 12.100 en 2016.

Feijóo concluíu pondo de relevo que o goberno galego está plenamente comprometido co desenvolvemento desta ruta, polo que "a Rede Pública de Albergues de Peregrinos en Galicia suma xa máis de 10 establecementos ao longo dela".