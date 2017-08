Verín abordará en pleno extraordinario os danos do último incendio e a petición de máis medios de extinción

O Concello de Verín (Ourense) celebrará este martes un pleno extraordinario no que se analizará a solicitude de compensacións aos afectados polo incendio que se iniciou o pasado xoves e que devastou 1.361 hectáreas nesta localidade e en Vilarmaior.

O alcalde de Verín, o socialista Gerardo Seoane, explicou, en declaracións a Europa Press, que na sesión plenaria, que se celebrará ás 10,00, tamén se exporá a postura do goberno local sobre o dispositivo de extinción do incendio, reiterando as súas críticas á actuación realizada, ao entender que a resposta foi demasiado lenta. "Non é unha crítica, é unha exposición de feitos", remarcou.

Nesta liña, volveu a expor que os medios "non chegaron cando tiñan que facelo" e insistiu na súa reclamación de que "se cre unha base con capacidade de acción rápida e con certa contundencia".

Respecto diso, contrastou a actuación do xoves coa deste domingo, no que explicou que se rexistrou un pequeno incendio na zona de Gargalo, á beira do Castelo de Monterrey, que foi extinguido con celeridade, "en 45 minutos e chegando en 8 minutos ao incendio". "A ver por que non o fixeron o xoves", concluíu.