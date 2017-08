Jorge Suárez avoga por tender pontes entre as distintas sensibilidades de En Marea

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, pediu diálogo entre todas as sensibilidades que compoñen a En Marea porque sostén que os debates internos "deberían finalizar canto antes", e avogou por "tender pontes entre uns e outros".

Preguntado polos medios de comunicación sobre as declaracións da deputada de En Marea Yolanda Díaz, nas que instaba a Luís Villares a repensar o proxecto, o rexedor ferrolán asegurou que "temos que repensar todos e todas" e realizar unha reflexión colectiva para contar con todas as organizacións políticas, con todas as persoas que non militan en ningún partido e con todos os que empezaron co proxecto de unidade popular.

Suárez instou a todas as partes a "traballar e centrarse nos problemas do país" porque entende que En Marea necesita demostrar que é "a segunda forza política en Galicia" e que ten "aspiracións de gobernar".

Unhas aspiracións que en opinión do alcalde de Ferrol non se verán satisfeitas "mentres esteamos en pelexas internas".

Suárez ha instado a todas las partes a "trabajar y centrarse en los problemas del país" porque entiende que En Marea necesita demostrar que es "la segunda fuerza política en Galicia" y que tiene "aspiraciones de gobernar".

Unas aspiraciones que en opinión del alcalde de Ferrol no se verán satisfechas "mientras estemos en peleas internas".