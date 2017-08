Máis de 200 condutores deron positivo en alcol ou drogas o pasado fin de semana na festa do Albariño (Cambados)

Máis de 200 condutores deron positivo nas 3.169 probas realizadas pola Garda Civil, acompañados do Sector de Tráfico de Galicia, durante o pasado fin de semana con motivo da LXVI Festa do Albariño, en Cambados (Pontevedra).

Remitindo Np Opc Huelva 'A Garda Civil Detén A Dous Homes Tras Provocar L | Fonte: Europa Press

Nun comunicado remitido aos medios, a dirección xeral da Garda Civil explicou que "máis de 200 condutores foron denunciados por conducir consumindo alcol ou drogas". Deles, 188 persoas deron positivo en alcol, 13 en drogas e dúas negáronse a realizar estas probas.

Neste sentido, destacou que, deses 188 condutores interceptados, 186 foron observados en controis preventivos e dous por mor de accidentes. E deles, un total de 172 foron denunciados por vía administrativa. Aos 16 restantes instruíronselles dilixencias por superar a taxa de 0,60 miligramos por litro en aire expirado.

Tal e como indica o corpo de seguridade, aqueles condutores multados que foran sancionados por dar positivo en alcol durante o ano inmediatamente anterior a sanción supón 1.000 euros e a retirada de seis puntos.

Para aqueles que non sexan reincidentes e dean unha taxa de entre os 0,25 e 0,50 miligramos por litro en aire expirado a multa será de 500 euros e a retirada de catro puntos.

Doutra banda, aqueles que foran postos a disposición xudicial enfróntanse a penas de prisión ou multa e en todo caso a privatización do dereito a conducir por "un tempo superior a un ano e un día".

13 POSITIVOS POR CONSUMO DE DROGAS

En canto ás probas de detección de drogas, un total de 25 foron realizadas durante a festa do Albariño. Dos condutores sometidos ao test salival, que comproba a presenza de drogas no organismo, 13 deles resultaron positivos, o que supón máis do 52 por cento do total. Segundo explicou a Garda Civil, entre as drogas máis consumidas están o cannabis e a cocaína.

Esta infracción, que se cataloga como "moi grave" está castigada cunha sanción económica de 1.000 euros e leva a retirada de seis puntos do carné de conducir.

"BALANCE NON SATISFACTORIO"

A pesar de que os datos mostran unha minoría en canto aos condutores que deron positivos, "o balance non é satisfactorio en canto aos resultados obtidos e derivados do consumo destas substancias".

Así, o corpo de seguridade reiterou no seu comunicado que, "aínda que a xente poida crer que está en pleno uso das súas facultades físicas e mentais, "a inxesta de drogas "fai que multipliquemos o risco de sufrir ou provocar un accidente".

E neste sentido, a Garda Civil xa avanzou que "continuarán realizando controis a calquera hora e en calquera lugar, probas que se verán reforzadas con motivo da Festa dá Auga, que terá lugar o próximo 16 de agosto en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).