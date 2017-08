Ferido grave o condutor dun quad que chocou contra un camión en Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Unha persoa resultou ferida de gravidade na tarde deste luns tras chocar o quad que conducía contra un camión no municipio ourensán de Carballeda de Valdeorras.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu ás 17,00 horas no quilómetro 3 da estrada OU-0802, ao seu paso pola parroquia de Robledo.

Ata a zona desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, dos Bombeiros de Valdeorras, do GES de Valdeorras e da Policía Local de O Barco. Así mesmo, desprazouse o helicóptero medicalizado do 061 con base en Ourense, que trasladou ao ferido a un centro hospitalario.

ACCIDENTE NO CARBALLIÑO

Por outra banda, outras dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado no municipio do Carballiño, despois de que o vehículo no que viaxaban se saise da vía e envorcase na N-525, á altura do pobo de Viduedo.

A chamada de alerta recibiuse sobre as 17,30 horas e no operativo foi necesario liberar ás dúas vítimas, que quedaran atrapadas no interior do turismo. O 061 trasladou aos feridos a un centro hospitalario.