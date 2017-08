Un incendio calcina un alpendre en Pantón (Lugo) e provoca danos nunha vivenda

Un incendio calcinou por completo un alpendre repleto de palla, no municipio de Pantón (Lugo), e provocou danos en parte do tellado da vivenda anexa.

Unha persoa particular alertou ás 22:25 horas da noite deste luns do incendio, que tivo lugar no lugar de Casas Novas, na parroquia de Espasantes. O tellado da construción acabou víndose abaixo. As lapas mesmo danaron parte do tellado da vivenda anexa.

Tras recibir a alerta, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou aos Bombeiros de Monforte e á Garda Civil. A situación tamén foi posta en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, aínda que os seus efectivos non tiveron que intervir.

Segundo se lle indicou ao 112, o incendio puido ser causado por un curtocircuíto.