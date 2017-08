Deputación de Ourense e FEGAMP acúsanse mutuamente de caciquismo

O pleno da Deputación de Ourense aprobará mañá a reprobación do alcalde do Barco de Valdeorras. O presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, alalde do Barco do PSOE, está liderando mobilizacións de protesta contra o reparto de axudas do ente provincial. Edís socialistas, das mareas, nacionalistas e independentes concentráronse ás portas do Pazo Provincial o luns da pasada semana.

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu hoxe no seu despacho do Pazo Provincial ao alcalde do Barco e presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, en xaneiro

En opinión do PP de Ourense, maioritario na Deputación, isto "supón unha intromisión ilexítima nas competencias do goberno provincial, o que cuestiona a capacidade do seu presidente para seguir ao fronte da Federación". Os conservadores din que están a cumprir o seu programa de goberno e os plans de obras aprobados na Deputación.

A unión de PSOE, BNG e DO logrou convocar un pleno extraordinario para esta semana no que abordar o suposto caciquismo no reparto de axudas. O PP contratacou incorporando na orde do día a reprobación do edil do Barco. “Unha manobra de distración” en opinión dos socialistas.

Os críticos argumentan que a Deputación favorece aos concellos do PP no reparto de axudas. Ademais, indican que en Ourense só se gasta o 6% dos fondos de cooperación mediante axudas aos concellos, mentres noutras deputacións galegas chégase ao 43%. Piden criterios obxectivos para determinar a distribución de investimentos públicos. O PP de Ourense cre que están a facer un uso sectario e partidario dunha institucioń, a FEGAMP, da que é membro a propia Deputación.