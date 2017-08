Os bombeiros de Pontevedra, en folga

Os bombeiros do consorcio provincial contra incendios e salvamento de Pontevedra, integrado polos parques de Vilagarcía, Ribadumia, Morrazo e Baixo Miño, xestionados pola empresa mantemento de infraestruturas s.a ( MATINSA ) decidiron ir a unha folga indefinida a partir desde martes.

Bombeiros cunha faixa reivindicativa | Fonte: Podemos A Coruña

Esixen o cumprimento da sentenza do TSXG que recoñece o seu dereito a non verse prexudicados pola aplicación de IPC negativo aplicado previamente pola empresa, así como a homoxeneización de condicións laborais dos traballadores dedicados ao sector de emerxencias, entre os que se atopan os traballadores desta empresa.

Ademais piden a non aplicación do coeficiente reductor correspondente á idade de Xubilación de bombeiros recollido no RD383/2008, xa que todos os bombeiros xubílanse os 60 anos menos os bombeiros comarcais galegos que o fan os 67. Asemade, reclaman a non cobertura de baixas de longa duración con persoal de bolsa de emprego que reduce o número de efectivos en moitas quendas de traballo obrigando a traballar en moitas situacións con servizos de 3 bombeiros por parque. Finalmente, piden que se cumplan as horas de formación aos traballadores e vehículos e instalacións apropiados.

Nun comunicado, este colectivo suliña que serán tres os traballadores que realicen o traballo ( un xefe de quenda condutora mais dous bombeiros-condutores), “curiosamente o mesmo número de efectivos que estamos todo o ano e que marca o prego de condicións”, indica. “Isto danos a razón da vella reivindicación dos bombeiros de dotación 5 por garda, que supoñería aumentar un binomio mais”, engade.

O comité de empresa do consorcio, integrado por UXT, CIG, SIBGAL e CCOO, reclama á empresa concesionaria que “tome en serio este servizo esencial tan importante para a cidadanía” e se atallen as carencias. Aseguran que mon descarta tomar medidas máis drásticas se non hai melloras.