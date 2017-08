O BNG pedirá ao Parlamento galego iniciar os trámites para rescatar a autoestrada do Val Miñor e suprimir as súas peaxes

O BNG presentará no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para reclamar o rescate da concesión da autoestrada do Val Miñor, a AG-57, e a eliminación das peaxes nesta vía, posto que permitiría "mellorar a mobilidade e as comunicacións" na comarca pontevedresa.

Foto: Bng Ag 57 | Fonte: Europa Press

Así o comunicou o deputado nacionalista Luís Bará en declaracións aos medios este martes ante a peaxe de Vincios (Gondomar), onde engadiu que esta iniciativa, que levan anos defendendo, permitiría ofrecer unha alternativa á estrada Vigo-Baiona, onde o tráfico "se agrava no verán", con conxestións e embotellamentos.

Ademais, remarcou que os beneficios non só repercutirían nos veciños, que tamén disporían de mellores conexións co hospital de referencia, o Álvaro Cunqueiro, senón tamén na economía e competitividade de empresas e parques empresariais como o da Pasaxe (Gondomar), Porto do Molle (Nigrán) e Valladares.

Ante todo isto, Bará anunciou que o BNG vai seguir pedindo o apoio dos concellos, e o próximo mes de setembro levará esta proposición non de lei e varias preguntas relacionadas ao Parlamento galego, onde espera conseguir "o respaldo unánime" para arrincar os estudos que permitan coñecer o custo do rescate e da supresión das peaxes.

Cuestionado sobre se ve posible que se efectúe o rescate ante os obstáculos que hai coa AP-9, Bará, que considerou que dita situación ocorre pola "complicidade e submisión do Partido Popular", mantivo que "son casos moi diferentes", xa que a AP-9 é de titularidade estatal e a AG-57 é autonómica. "Non necesita o beneplácito do Goberno", selou.

A continuación, apuntou que levar a cabo esta proposta é "perfectamente viable", xa que noutras comarcas de Pontevedra como O Salnés, O Morrazo e Baixo Miño "hai vías autonómicas como esta libres de peaxes". "É de Xustiza que esta área teña a mesma oportunidade", rematou.