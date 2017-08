O novo plan de transporte por estrada da Xunta arrincou este martes con "innumerables problemas e inconvenientes" en liñas e horarios de autobús, segundo informan as tres federacións que agrupan a preto do 90% do sector, que sinalan ao Goberno galego como "único responsable" desta implantación "precipitada e improvisada".

Estación de autobuses de Santiago, na primeira xornada de folga | Fonte: Europa Press

Así, as federacións Anetra, Fegabús e Transgacar critican que os usuarios se atoparon este martes con "horarios irracionais en moitos servizos", "ademais de falta de información sobre novas rutas".

Respecto diso, lamentan que o plan "suprimiu rutas, paradas e horarios respecto dos servizos que funcionaban tradicionalmente" --con cambios en ao redor de 40 adxudicacións--, que deron lugar a diversas problemáticas ao longo deste martes como as vividas en varios puntos da provincia de Ourense e na Mariña lucense.

"Moitos contratos foron asinados aínda na xornada de onte (polo luns) e nin sequera existe unha páxina web ou un punto de información centralizado, á marxe do disposto polas propias compañías, para que os cidadáns poidan consultar os novos horarios dos servizos", censuran.

Nesta liña, Anetra, Fegabús e Transgacar reprochan que "non se deixou tomar parte" a estas federacións na redacción dun proxecto "con numerosos erros", "elaborado en tempo marca por consultoras alleas ao sector e desconocedoras da súa realidade en Galicia".

Ademais, avisan de que "se tardarán varios meses en que se poidan cumprir as condicións establecidas nos contratos por falta de medios materiais" como vehículos ou sistemas de información. Con todo, defenden que as empresas "teñen toda a vontade para ir corrixindo esas deficiencias de deseño desde o mesmo momento en que a administración asuma a súa veracidade e vaia admitindo por fin a necesidade dos cambios".

PROBLEMAS COA SUBROGACIÓN DE PERSOAL

Una das cuestións sobre as que chaman a atención Anetra, Fegabús e Transgacar é que "se están producindo problemas en varias zonas en relación coa subrogación do persoal".

Sobre este extremo, esperan que a Administración galega "cumpra" cos pliegues de condicións e os acordos asinados cos sindicatos para rescindir os contratos coas compañías que non atendan este requisito obrigatorio para os novos adxudicatarios, "evitando así que empresas en dificultades teña, por encima, que indemnizar aos traballadores despedidos".

Ademais, avisan da situación "moi complicada" na que se atopan unha decena de empresas das provincias de Ourense e Lugo que quedaron fóra dos novos contratos, xa que "tiveron que prescindir de moitos dos seus traballadores". A isto únense outras empresas que "non lles quedou outra opción que unirse a grandes grupos empresariais e realizar ofertas por baixo de custos para evitar ese peche inmediato".

SINDICATOS RECLAMAN COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Pola súa banda, en declaracións a Europa Press, Marcos Pérez (CC.OO.) urxiu á Xunta a convocar á comisión de seguimento do novo plan de transporte, xa que denuncia falta de información, á vez que alerta do "incumprimento" de empresas coa subrogación en zonas Lugo e Ourense que afecta á contratación de traballadores.

No tocante a este punto, Marcos Pérez avanza que Comisións Obreiras iniciará medidas xudiciais desde o mércores contra estas empresas que actúan "a mala fe". "Búrlanse dos traballadores", recriminou.

Así, esixe á Xunta que tome medidas coa apertura de expedientes e imposición de sancións polo que considera incumprimentos "moi graves" que "poden levar á rescisión de contrato".