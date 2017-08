Detidos catro membros dunha familia por maltratar e esquilmar o patrimonio a un home da Guarda con demencia

Axentes da Garda Civil detiveron a catro membros dunha mesma familia do sur de Pontevedra, e investigan a outros dous, por esquilmar todo o patrimonio --máis de 160.000 euros-- a un home de 68 anos con demencia senil da Guarda, así como por someterlle a vexacións e malos tratos físicos e psicolóxicos.

Segundo informou o Instituto Armado, en agosto de 2016 un home denunciou que o seu pai ingresou nun centro hospitalario nun "deplorable estado físico e mental" tras convivir os últimos dous anos con membros desta familia, que lle deixou "practicamente na indixencia".

Ao parecer, a relación da vítima con esta familia comezou cando coñeceu a unha muller de 65 anos nunha discoteca e iniciaron unha relación sentimental, pola que se foron a vivir primeiramente a Arbo e despois á Guarda.

No tempo que estiveron xuntos, supostamente o home sufriu malos tratos e vexacións tanto por parte da muller como da súa contorna familiar máis próximo, quen impuñan ao home castigos polos que lle impedían comer durante varios días fóra de pan e auga, e chegáronlle a romper as lentes para que non puidese ler os documentos que lle obrigaban a asinar.

Ademais, chegaron a apropiarse dun capital superior aos 160.000 euros, para o que a muller recorreu a "diversos enganos e artimañas" para abrir contas bancarias a nome de ambos, realizar trasferencias de activos, contratar microcréditos con diversas entidades financeiras, e apoderarse da indemnización de pólizas de seguros, entre outras cuestións.

DETIDOS

Por mor da investigación, foron detidos a muller, considerada principal responsable, C.M.R.L, de 65 anos; así como a súa exparella, M.F.P., de 70 anos; e dous fillos, C.F.R., e R.A.F.R., de 43 e 46 anos respectivamente. Igualmente, investígase ao neto da muller, D.M.F., de 25 anos, actualmente en prisión provisional por un roubo con violencia en Ponteareas, e á súa noiva, N.M.S., de 25 anos.

Estas persoas son acusadas, entre outros, dun delito contra a integridade moral, apropiación indebida e lesións; e quedaron a disposición do Xulgado de Instrución número uno de Tui, a cargo da causa.

Pola súa banda, a vítima foi diagnosticada cunha grave demencia senil e atópase ingresado nunha residencia xeriátrica, onde lle abriron novas contas bancarias para que poida cobrar as pensións de xubilación ás que ten dereito.