A Xunta insiste en que non é necesaria unha taxa turística en Galicia

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, insistiu en que Galicia "non hai masificación" como noutras zonas do Estado, como Barcelona, polo que non ve necesaria unha taxa turística que demanda o alcalde de Santiago, Martiño Noriega.

Preguntada por esta reivindicación do rexedor compostelán, a directora de Turismo de Galicia lembrou que este debate se abriu en Barcelona porque "é unha cidade con 20 millóns de habitantes" e que se puxo en marcha, "non con fins recadatorios", senón "en colaboración co sector".

"Se está masificado, que non é o caso de Galicia, se se expón co sector como en Barcelona ... se hai un estudo rigoroso que diga que corremos ese risco de masificación" se se pode abrir o debate aquí, manifestou Nava Castro, que ve o caso catalán a "anos de diferenza" do galego.

Nava Castro visitou este martes as instalacións do Monte do Gozo, en Santiago, acompañada polo portavoz do PP local, Agustín Hernández, quen considerou que, con esta proposta, Martiño Noriega pretende "esquivar a súa responsabilidade" respecto diso de "a ausencia dunha liña mestra política a nivel local" nesta materia.

"Estamos a esperar pola redacción do plan estratéxico de turismo. Como é posible que queira falar da imposición dunha taxa turística cando o alcalde non é capaz, despois de dous anos, de ter redactado ese plan?", preguntou Hernández.