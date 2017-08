O presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, di que non lle "estrañaría" que Mariano Rajoy volva presentarse para un terceiro mandato.

Feijóo | Fonte: Europa Press

"Non me estrañaría que o presidente queira empezar o seu terceiro mandato, pero esas cousas lle corresponde a el tomar a decisión e ao partido valorala", asegurou Núñez Feijóo a preguntas da prensa en Santiago este martes.

Despois de que Rajoy dixese estar "en forma" para gañar unhas novas eleccións, Feijóo expresou: "Paréceme moi ben que estea en forma". "Iso é moi bo para España e para o Goberno", apostilou.

"Que o presidente estea en forma, estea con ganas e queira seguir gañando eleccións paréceme que é o mellor síntoma para un político que é apreciado en Europa e que é moi ben valorado en calquera lugar", remarcou o líder dos populares galegos.

Así, Feijóo lembrou que Rajoy "leva menos dun ano desta lexislatura", pero fai un "balance moi positivo" pois en España "está a cambiar o signo" da economía.

PACTO CON CIDADÁNS

Este martes, o secretario xeral do Grupo Parlamentario de Cidadáns no Congreso dos Deputados, Miguel Gutiérrez, lembrou ao presidente Mariano Rajoy o seu compromiso político por limitar os mandatos e subliñou que "o interese xeral da democracia española" está "por encima" das súas ganas de optar á reelección á Moncloa.

Cuestionado sobre este extremo, Feijóo sostivo que "calquera cidadán español ten dereito a ser deputado e a Cámara dos Deputados é a que nomea ao presidente do Goberno".

"Non creo que ese pacto sexa un pacto que preserve os dereitos civís das persoas, e todo aquilo que vaia en contra dos dereitos civís das persoas a min non me parece razoable", deixou claro.

Nesta liña, reflexionou sobre que "se pola contra tivésemos outra lexislación na que son os cidadáns os que poden votar directamente ao presidente ou ao primeiro ministro sería razoable exporse un límite de mandatos", pero lembra que este non é o caso.

Por iso, avisa de que "facer un pacto en contra dos dereitos civís das persoas non é moi positivo". "Ao contrario, paréceme que é un pacto moi restritivo", incidiu.