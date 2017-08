O PSOE de Coristanco (A Coruña) presenta unha moción de censura contra o goberno de TeGA

O PSOE de Coristanco (A Coruña) presentou este martes unha moción de censura contra o goberno local, presidido por Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA) e que conta con catro dos 13 concelleiros da Corporación municipal tras o pase da que fose concelleira de Deportes e Xuventude, Verónica Facal, ao grupo de non adscritos.

En declaracións a Europa Press, o portavoz do grupo municipal socialista e único concelleiro, Abraham Gerpe, confirmou que este martes pola mañá formalizouse a presentación do escrito da moción de censura. Agora ábrese un prazo de dez días hábiles para a celebración do pleno.

Tamén explicou que o PP local, con seis edís, trasladou á Agrupación Socialista local que apoiaría o cambio de goberno e facilitaría que o único concelleiro socialista asumise a Alcaldía.

Sobre os motivos desta decisión, Abraham Gerpe acusou ao alcalde de gobernar de forma "ditatorial" e sen ter en conta aos demais partidos, ademais de perder subvencións da Deputación Provincial da Coruña "por non render contas".

Por estas e outras razóns, expuxo que decidiu abandonar hai 13 meses o goberno local. Posteriormente, seguiríalle a edil do BNG, mentres que a concelleira de Xuventude, de TeGA, pasouse ao grupo de non adscritos.

SEN PACTO DE GOBERNO CO PP

Sobre a moción de censura, delegou as negociacións na Agrupación Local socialista. Tamén expuxo que o PP non esixiu "ningún pacto de goberno". "Simplemente nos apoian", sinalou o concelleiro socialista.

No entanto, admitiu que, con anterioridade, houbo conversacións nas que o PP expuña dar aos socialistas "a tenencia de Alcaldía". Con todo, recalcou que entón non se expuxo "o escenario" de que os socialistas puidesen gobernar.

Desde a dirección provincial do PP mostráronse, con todo, "sorprendidos" polo anuncio da moción e o apoio que expresarían os populares de Coristanco.

Fontes do partido consultadas por Europa Press manifestaron non coñecer "os termos" da mesma. Tamén precisaron que non farán público se apoian ou non a moción ata non coñecer o seu contido.