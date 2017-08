O alcalde de Coristanco (A Coruña), Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA), rexeitou, en declaracións a Europa Press, actitudes "ditatoriais" na súa xestión, en resposta aos argumentos dados polo concelleiro socialista Abraham Gerpe para a presentación dunha moción de censura co apoio do seis edís do PP.

Mentres, o portavoz municipal dos populares e exregidor, Antonio Pensado, defendeu que "non é unha moción". "É un grupo de persoas que buscan unha solución para Coristanco", afirmou ao cualificar de "moi complicada" a situación económica no Concello, así como a xestión que se está levando a cabo.

Preguntado se falaron coa Agrupación Socialista local da entrada do PP no grupo de goberno, Pensado precisou que nos encontros mantidos non se falou diso, aínda que deu por feito que o PP terá unha das tenencias de Alcaldía.

"A idea é que sexa unha cousa aberta a todo o que queira participar", manifestou. En concreto, recalcou que "o importante son os veciños" e que, nese obxectivo, sitúase a moción de censura presentada polos socialistas. Así, do mesmo xeito que o portavoz socialista, denunciou "a perda de subvencións" pola xestión do equipo de goberno. "GRAVE IRRESPONSABILIDADE"

Con todo, o alcalde negou estas acusacións. En concreto, cualificou de "sorprendente" a moción "polas dúas forzas que a apoian", en alusión ao PP e ao PSOE. Aínda así, recoñeceu que era "unha espada de damocles que estaba aí", despois da ruptura do goberno do tripartito conformado tras os comicios entre TeGA, BNG e PSOE.

Amancio Lavandeira defendeu tamén a súa xestión argumentando que conseguiron "liquidar a débeda que había no Concello". "Houbo decisións difíciles e impopulares", admitiu o rexedor. A pesar diso, cualificou de "grave irresponsabilidade" e un "paso atrás" a moción. REACCIÓN NO PSOE E NO PP

Tras coñecerse a presentación da moción, tanto desde o PP provincial como desde o PSOE expresaron a súa "sorpresa" pola mesma, a pesar de que o portavoz municipal dos populares en Coristanco asegurou a Europa Press que este martes falou cun representante do seu partido e que este mércores manterá unha reunión.

No caso do PsdeG-PSOE, desde a xestora do partido aseguraron non ter "coñecemento en absoluto desta operación". Tamén mostraron a súa sorpresa por non ser "a liña política que mantivo o PSdeG de forma coherente sempre", recalcaron.

Con todo, o único concelleiro socialista en Coristanco sinalou que a Agrupación local do seu partido levou a cabo as reunións das que derivou a moción e que desde a Agrupación Provincial tívose tamén coñecemento.