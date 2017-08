Ferido un motorista ao saírse da vía en Barbadás (Ourense)

O condutor dunha moto resultou ferido na tarde deste martes ao saírse da vía o vehículo que manexaba no termo municipal de Barbadás (Ourense).

Segundo a información do CAE 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 15,50 horas no quilómetro 232 da autovía A-52, en sentido a Ourense.

Ata a zona desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, dos Bombeiros do Carballiño, Protección Civil e GES de Pereiro de Aguiar. Tamén se desprazou persoal sanitario do 061.