A Xunta impulsa o plurilingüísmo en 12 ciclos de FP co obxectivo de mellorar as competencias do alumnado

Un total de 12 ciclos de Formación Profesional (FP) introducirán o plurilingüísmo por primeira vez o próximo curso 2017/2018 co obxectivo de "mellorar as competencias do alumnado" e "ofrecerlle máis oportunidades futuras no actual mundo global".

Nun comunicado remitido aos medios, Educación explicou que esta ampliación do ensino plurilingüe á FP "enmárcase dentro do desenvolvemento da nova estratexia galega de linguas estranxeiras 2020 'EDUlingüe', que incorpora ademais a extensión á educación infantil e bacharelato.

Neste sentido, segundo os datos provisionais que contempla o Goberno galego, serán un total de 81 os centros que no próximo curso terán "por primeira vez" varias linguas en infantil. Doutra banda, catro centros introducirán esta novidade en bacharelato.

Así pois, este modelo busca "mellorar as competencias lingüísticas", á vez que ofrece máis oportunidades de face ao futuro. Os ciclos plurilingües axudarán pois, "a favorecer a inserción laboral dos mozos, a competitividade dos sectores produtivos e desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita nunha lingua estranxeira".

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

O alumnado destes ciclos disporá dun terzo do horario lectivo en lingua estranxeira. Ademais, segundo indicou Educación, disporán dunha materia formativa extracurricular cunha carga horaria semanal de dúas ou tres períodos lectivos.

Tamén realizarán unha serie de actividades complementarias organizadas polo propio centro "como charlas, talleres ou proxectos", cunha duración de 40 horas ao longo de dous cursos.

O profesorado que imparta os módulos plurilingües "deberá acreditar polo menos un nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Pola súa banda, o alumnado disporá de formación específica orientada para "certificar o nivel B1, B2 ou superior ao final da etapa".

29 CENTROS PLURILINGÜES

Ademais, de introducir o plurilingüísmo en infantil, bacharelato e Formación Profesional, a Rede de centros plurilingües (primaria e secundaria) estenderase a 29 novos centros o próximo curso, polo que suman un total de 311, un 10,3 por cento máis que no curso 2016/2017.

As seccións bilingües aumentarán en 211 ata chegar ás 4.125, o que supón un cinco por cento máis con respecto ao curso pasado. En concreto, son cen os centros que incorporan seccións bilingües, dos que 30 deles fano a primeira vez.