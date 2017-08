Extinguido o incendio forestal de Vilariño de Conso (Ourense)

A Xunta de Galicia dá por extinguido o incendio forestal que afectaba desde última hora do luns ao municipio ourensán de Vilariño de Conso e que queimou pouco máis de 22 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural a través dun comunicado, o lume, que permanecía controlado desde as 7,45 horas, foi extinguido sobre as 11,00 horas do martes.

As lapas iniciáronse ás 21,51 horas do luns na parroquia de Mormentelos e afectaron tamén á parroquia de Vilameao. Nos labores de extinción participaron tres axentes, 14 brigadas, sete motobombas e unha pa.