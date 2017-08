A Agrupación Provincial do PSOE apoia a moción de censura en Coristanco (A Coruña)

O secretario xeral da Agrupación Provincial do PsdeG-PSOE na Coruña, Julio Sacristán, expresou o respaldo á moción de censura no municipio de Coristanco, á vez que xustificou a súa necesidade pola situación "extraordinaria" no citado concello.

En declaracións a Europa Press, Sancristán confirmou a existencia dunha reunión a semana pasada coa Agrupación Socialista de Coristanco na que se acordou, segundo precisou, presentar a moción de censura "pola situación de parálise absoluta" no municipio.

"Non se aproba a conta xeral e non se pode acceder a subvencións", sinalou en alusión, entre outras, ás da Deputación e a Xunta. Sancristán alertou, ademais, do risco de que o Concello "volva contraer débedas" e, por iso, considerou que a moción de censura é a única opción "viable neste momento".

ACORDO "SEN ATADURAS"

Do mesmo xeito que o único concelleiro socialista neste municipio, Abraham Gerpe, negou que exista un pacto de goberno co PP, cuxo portavoz, Antonio Pensado, confirmou que apoiarán a moción de censura. "É un pacto sen ataduras", insistiu.

Con todo, ante a disposición expresada polos populares de asumir a tenencia de Alcaldía, dixo que esa decisión corresponderá ao concelleiro socialista -que non é militante do PSOE- cando asuma a Alcaldía en caso de prosperar a moción.

Mentres, Sancristán non se pronunciou sobre o posicionamento na xestora do PSdeG-PSOE respecto ao paso dado en Coristanco. En concreto, aseguraron non ter "coñecemento en absoluto desta operación". Tamén mostraron a súa sorpresa por non ser "a liña política que mantivo o PSdeG de forma coherente sempre", recalcaron.