A CIG acusa a unha UTE de negarse a subrogar a 15 traballadores na Mariña no novo plan de transporte

A CIG acusa á Unión Temporal de Empresas (UTE) de Autos Morán-Autocares Rodríguez Domínguez de negarse a subrogar a 15 traballadores na Mariña no marco do novo plan de transporte.

O sindicato informa de que a liña regular por estrada da Mariña-Viveiro-Ribadeo encargábase Arriva Noroeste, pero a citada UTE fíxose coa adxudicación sen asumir a totalidade do persoal subrogable.

De tal forma, estes 15 traballadores --o 25% do persoal subrogable de Arriva na provincia de Lugo-- atópase "agora mesmo sen ocupación e sen ningunha cobertura en canto a prestación", pois están cesados para a empresa na que traballaban e Autos Morán non se fai cargo deles.

Ante esta situación, os traballadores presentáronse este martes nas oficinas de Autos Morán, que foron dados de baixa pola empresa Arriva, e a súa "sorpresa" foi "máxima" ao trasladarlle a UTE que "non vai materializar a subrogación de ningún persoal de Arriva Noroeste, incumprindo a obrigación de contrato no tocante á garantía do persoal".

Respecto diso, a CIG carga contra a "pasividade" da Xunta ante unha situación "intolerable", pois lembra a obrigación de "a subrogación do persoal pola empresa adxudicataria", mentres que no caso de non darse esta situación debe procederse ao "rescate da concesión por incumprimento dos pregos".

PROBLEMAS DA PRIMEIRA XORNADA

Así mesmo, o sindicato nacionalista fixo mención aos problemas da primeira xornada polos cambios nos horarios e liñas de autobús en Galicia.

Pon como exemplo a supresión das liñas rurais Taboada-Currelos-Escairón-Ferreira-Monforte, xa que "están suxeitas, exclusivamente, ata o inicio de curso escolar a demanda", "sen que os usuarios teñan a menor información".

Deste xeito, carga contra o que a Xunta cualifica de xornada de "normalidade" neste inicio do novo plan de transporte.