Simboloxía franquista nas festas de Catro de Ribeiras do Lea

O BNG de Castro de Rei denuncia a inserción, a toda páxina, na revista-programa das festas de Castro Ribeiras do Lea 2017, celebradas o pasado fin de semana, dun anuncio no que se publica un escudo pre-constitucional, coa imaxe da aguia imperial co xugo e as frechas e o lema de: “UNA GRANDE LIBRE”.

Simboloxía franquista nun programa de festas

Esta revista, ademais do programa festivo, leva ao inicio un saúda do Alcalde de Castro de Rei, xa que o concello colabora con 6.000 € e outras axudas para estas festas. Por esta razón, o BNG demandou das comisións de festas e do Concello de Castro de Rei, como principal colaborador destas, que “impidan no futuro feitos semellantes, e menos, co seu aval e patrocinio”.

“Ao BNG de Castro de Rei non lle parece de recibo nin positivo utilizar o programa de festas para divulgar á simboloxía e ideoloxía franquista, de lamentábel recordo para moitas persoas, que atenta contra todo principio democrático e que xa debería de estar abolida ou prohibida, por respecto ás miles de vítimas que provocou o franquismo”, apuntou nun comunicado.